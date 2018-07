Deel dit artikel:











Video: beverjongen helpen mee in het huishouden cameravalLaura

Het is een drukte van belang op de beverburcht bij de Drentsche Aa. In de burcht zit waarschijnlijk een familie met jongen van een jaar of één of twee. En ook bij bevers moeten de kinderen gewoon meehelpen in het huishouden.









En het antwoord op de laatset vraag kwam afgelopen vrijdag. Er was inderdaad







Vorige week: eendenfamilie trekt de natuur in

Vorige week zagen we plots een eendenfamilie voor de cameraval bij een dassenburcht lopen. De moedereend en kroost waren een eindje uit de richting, want de dichtstbijzijnde plas lag een stuk verder.



Op de cameravalbeelden is te zien dat er druk gebouwd wordt aan de burcht. Bevers lopen op hun achterste poten, terwijl ze hun voorpoten gebruiken om de takken te slepen. Op de beelden is te zien dat de burcht goed geïsoleerd wordt. Komt er een koude zomer aan, of komt er gezinsuitbreiding?En het antwoord op de laatset vraag kwam afgelopen vrijdag. Er was inderdaad gezinsuitbreiding op komst.Vorige week zagen we plots een eendenfamilie voor de cameraval bij een dassenburcht lopen. De moedereend en kroost waren een eindje uit de richting, want de dichtstbijzijnde plas lag een stuk verder.