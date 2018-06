Jade Zorggroep verkoopt complex Geeuwenbrug aan 's Heeren Loo

GEEUWENBRUG - Jade Zorggroep heeft haar complex in Geeuwenburg verkocht. 's Heeren Loo uit Amersfoort, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, wordt eigenaar.

Jade verkoopt het complex voor ruim 1,5 miljoen euro. De Drentse zorggroep moet het terrein in Geeuwenbrug wel afstoten. Jade zit in financiële problemen, omdat ze per 1 januari het contract voor opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's) kwijtraakt.Jade Zorggroep, dat sinds 2002 jonge alleenstaande asielzoekers in woongroepen opvangt, viel bij een nieuwe aanbestedingsronde buiten de boot. Volgens directeur Jan Bollen 'een onverwachte tegenvaller'. Daardoor dreigt het einde voor Jade, want zonder nieuw contract is er nauwelijks bestaansrecht voor de zorggroep. Haar werk bestaat grotendeels uit opvang van deze minderjarige doelgroep en het contract werd tot nu toe altijd verlengd.Jade vecht het verlies van het contract nog aan voor de rechter, op 6 juli, maar neemt ondertussen al maatregelen om tot 1 januari de boel financieel draaiende te houden. Verkoop van het complex Geeuwenbrug is daar één van.Op het terrein staan zes gebouwen, waarin jarenlang asielzoekers zaten. Daarvoor was het een jeugdinternaat. Wat 's Heeren Loo in Geeuwenbrug gaat doen, kan woordvoerster Astrid de Groot van de zorgorganisatie nog niet zeggen. "We zijn amper rond over de aankoop van het terrein. Dus of er woonlocaties komen of dagbesteding, of een combinatie van beide, daarover zijn we nog aan het nadenken."'s Heeren Loo is een grote zorgorganisatie, met zo'n tienduizend cliënten en meer dan dertienduizend medewerkers. In Drenthe heeft de instelling tot nu toe alleen een gezinshuis in Emmen, verder heeft ze woonlocaties in Groningen. "De locatie in Geeuwenbrug is in elk geval een mogelijkheid om ons te versterken in Drenthe", zegt De Groot.Donderdagavond houden Jade Zorggroep en 's Heeren Loo een informatieavond voor de omwonenden, in overleg met de gemeente Westerveld.