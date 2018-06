Treinaanrander naar Pieter Baan Centrum

EMMEN/UTRECHT - De 22-jarige Amjad A. uit Utrecht, die onder meer verdacht wordt van het aanranden van een 15-jarig meisje in de trein van Emmen naar Coevorden, wordt de komende tijd geobserveerd in het Pieter Baan Centrum.

Dat werd vanochtend bekend tijdens een regiezitting in Utrecht. Wanneer het onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid is afgerond, is volgens RTV Utrecht nog niet bekend. Hij staat op een wachtlijst.De van oorsprong Syrische A. wordt verdacht van drie aanrandingen in Utrecht en eentje in een trein tussen Emmen en Coevorden. Hij betastte en zoende de vrouwen volgens het OM en bleef ze lastigvallen toen ze uit de trein stapten. Bij één slachtoffer wachtte hij zelfs buiten een winkel in Hoog Catharijne, waar de vrouw naar binnen was gevlucht.In de Drentse zaak werd de man herkend op beelden die in Opsporing Verzocht werden getoond. Hij bleek toen al vast te zitten voor de zaken in Utrecht. De verschillende aanrandingen zijn daarom samengevoegd in één dossier.Het 15-jarige meisje uit Drenthe zat in een coupé met meerdere mensen. Ze nam de trein van 17.38 uur uit Emmen richting Coevorden. A. kwam bij haar zitten, greep haar vast en probeerde haar te zoenen. Ook greep hij het meisje in haar kruis.Toen het meisje om 17.53 uur uitstapte, volgde de man haar ongemerkt naar de fietsenstalling. Daar randde hij haar opnieuw aan. Pas toen zij wegrende, was ze van haar belager af.Noch A., noch zijn advocaat was vanochtend aanwezig tijdens de zitting. Wel was één van de slachtoffers er. Als de advocaat ook ruimte heeft in zijn agenda, staat de volgende behandeling gepland voor 7 september aanstaande. De rechtbank gaat er vanuit dat A. dan wel aanwezig is om zijn kant van het verhaal te doen.