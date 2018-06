Deel dit artikel:











Emmenaar neemt oorlogsfilm op in Noord-Nederland Thomas Nauw en Peter Nillesen (foto: Martin Laning)

EMMEN - De Emmer filmmaker Thomas Nauw wil de Nederlandse bioscopen veroveren met een volledig in Noord-Nederland gedraaide speelfilm over de Tweede Wereldoorlog.

Geschreven door Martin Laning

De acteurs zijn al gecast en de opnamen voor Verraderlijke liefde, zoals de film gaat heten, starten begin volgend jaar. Aan de financiering wordt nog gewerkt, maar de eerste investeerders hebben zich bij Nauw gemeld. Als alles goed gaat, kan de productie in 2020 in première



Oostfront

Het script van Verraderlijke liefde is geschreven door de in het Duitse Laar woonachtige Peter Nillesen. Hij schreef een verhaal over een Nederlander met Duitse wortels, die in de oorlog aan het Oostfront gaat vechten, maar later in zijn tweede vaderland gestationeerd wordt.



"Ik vertel niet teveel, maar het komt erop neer dat deze officier vreselijke dingen moest doen in Rusland en later gewetensproblemen krijgt. Die worsteling heeft ingrijpende gevolgen voor zijn naaste omgeving", legt Nillesen - die zelf de rol van de hoofdpersoon op zich neemt - uit.



Thomas Nauw is erg enthousiast over het script. "We gaan fors uitpakken met dit verhaal. Het dendert straks van het scherm, dat garandeer ik." Peter Nillesen werkte als acteur onder meer mee aan Michel de Ruyter en Steenkoude Liefde, een Koude Oorlog-thriller die deels in Emmen is opgenomen.



Duitse acteurs

Aan de productie gaan zeker honderd mensen meewerken, variërend van acteurs, filmcrew en alle mensen die er verder bij nodig zijn. De film is volgens beide initiatiefnemers zo authentiek mogelijk. Dus geen ‘Duitse’ soldaten met een Nederlands accent maar echte Duitse acteurs, die vaker met dit bijltje gehakt hebben.



Regio

Een flink deel van de film wordt in Noord-Nederland opgenomen. "We hopen bijvoorbeeld in het Veenpark in Barger-Compascuum te kunnen filmen. Die oude gebouwen daar zijn perfect voor ons. Maar we kijken ook naar Coevorden en Twente", aldus Nauw.



Het is volgens Nauw een bewuste keuze om de film in deze regio te draaien ‘Ik ben een trotse Emmenaar en wil laten zien dat je een mega-productie als deze heus niet perse in de Randstad moet filmen. Bovendien is iedereen die ik om medewerking heb gevraagd direct enthousiast en behulpzaam."