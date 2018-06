Deel dit artikel:











Drents WK-journaal: snorkelen in Egypte WK-correspondent Frank Janssen bezoekt Egypte (foto: RTV Drenthe)

EGYPTE - Ondanks dat Egypte, met sterspeler Mohammed Salah, al is uitgeschakeld tijdens het WK in Rusland, moet er vandaag nog wel gevoetbald worden. Saudi-Arabië is de tegenstander.

Tijdens het WK gaan we op bezoek bij de 'Drentse deelnemers' om de stemming te peilen. Donderdag gaan we naar Engeland. Zij strijden om 20.00 uur tegen België.



Eerder nam onze correspondent al een kijkje in Marokko en in (Nieuw-)Moscou