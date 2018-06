Hond Mannes onthuld op dierendag

ASSEN - Kunstwerk Mannes is bijna klaar. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de de grote hond die bij het nieuwe station van Assen moet komen. Het kunstwerk wordt op dierendag, 4 oktober, onthuld.

Mannes is een kunstwerk van Maurice Nio en Q.S. Serafijn uit Rotterdam. Ze zijn erg blij met hoe de hond eruit ziet. "Hij is atletisch, heeft een goede kop en een mooie roodbruine kleur. Ik ben heel erg tevreden", zegt Serafijn.De hond is meer dan alleen een beeld. Als het druk is op het station of als er kinderen tegen Mannes gaan praten, gaat hij dampen. De vernevelingsinstallatie die dat moet gaan doen wordt op dit moment getest.In Assen is veel discussie geweest over Mannes. Het college van burgemeester en wethouders wilde van het kunstwerk af, omdat het vreesde voor te hoge onderhoudskosten. De hond zou verder beeldschermen krijgen, waarop beelden van elders in de stad te zien zouden zijn. Dit plan werd geschrapt , omdat het in strijd zou zijn met de privacyregels.Uiteindelijk is de techniek in de hond versimpeld en heeft Mannes een ander kleurtje gekregen. Niet zwart, maar roodbruin.