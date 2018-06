'Groene stroom voor duizend laadpalen moet lokaal worden opgewekt'

EELDERWOLDE - In 2022 moeten in Drenthe en Groningen duizend openbare laadpalen voor elektrische auto's staan. Driehonderd daarvan komen in onze provincie, de rest in Groningen.

De stroom moet duurzaam worden opgewekt en dat kan ook door lokale energie-initiatieven."Mensen wachten niet alleen met elektrisch rijden totdat de actieradius van die auto's groter wordt, maar ook omdat er onvoldoende laadpalen zijn. Een soort kip-ei-situatie", zegt de Groningse gedeputeerde van verkeer Fleur Gräper. Drenthe en Groningen hebben relatief weinig openbare laadpalen."In Drenthe maken we relatief veel gebruik van de auto, maar maken we per auto niet zoveel kilometers. Bij voldoende laadpalen leent Drenthe zich dus juist uitstekend voor elektrisch rijden", vult de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra aan. Nu rijden er weinig Drenten elektrisch Vandaag werd symbolisch de eerste laadpaal bij P+R Hoogkerk in Eelderwolde onthuld. De twee provincies ondertekenden eerder al een overeenkomst met energieorganisatie Enpuls, onderdeel van netbeheerder Enexis. Dat gebeurde tijdens de Klimaattop Noord-Nederland. Toen werden al afspraken gemaakt over de aanschaf van de laadpalen . Vandaag sloten dertig gemeenten uit Noord-Nederland zich hierbij aan.Enpuls gaat de gemeenten helpen om te voorspellen waar de komende jaren laadpalen nodig zijn. Jan Peters van Enexis: "Daarvoor heeft Enpuls een digitale prognose-atlas ontwikkeld. Door de unieke combinatie van openbare en niet-openbare data, is het voor het eerst dat gemeenten inzicht kunnen krijgen in de totale vraag naar elektrisch vervoer en dus ook in de oplaadbehoefte."Wat de beide provincies betreft, komen er ook laadpalen bij de OV-hubs. Dat zijn de overstap-knooppunten van het openbaar vervoer. Stelpstra en zijn Groningse collega Gräper hopen zo op minder autokilometers en dat de autokilometers steeds meer elektrisch worden.Volgens Peters moet de duurzaam opgewekte stroom voor de laadpalen niet van één grote energieleverancier komen. "Ook lokale groene energieproducenten zijn welkom. Zo voorkom je dat je de stroom over lange afstanden moet transporteren." Dat transporteren kost geld, want daarvoor zijn grondkabels nodig. "Dus alles wat je lokaal doet helpt, want dat kun je meteen opslaan in de accu's van auto's."Stelpstra denkt aan lokale energiecoöperaties zoals in Ansen waar ze zonne-energie opwekken. Zijn Groningse collega weet dat Grunneger Power zeker wil gaan leveren aan de openbare laadpalen.Het is de bedoeling dat de palen vanaf volgend jaar geplaatst worden.