Deel dit artikel:











Personeelstekort bij huisarts terugdringen met spoedcursus doktersassistenten Huisartsenpraktijken kampen met een tekort aan personeel (foto: ANP XTRA/Roel Visser)

ASSEN - Werkloze doktersassistenten kunnen vanaf september een spoedcursus volgen om terug te keren in de dokterspraktijk. Daarbij krijgen ze ook garantie op een baan.

De spoedcursus is een initiatief voor deze spoedcursus komt van ZorgpleinNoord, Huisartsenzorg Drenthe en Centrale Huisartsendienst Drenthe. Hij is bedoeld om de personeelstekorten in de huisartsenpraktijken tegen te gaan. Volgens Nynke Stellingwerf van Centrale Huisartsendienst Drenthe krijgen verschillende praktijken in onze provincie de roosters nauwelijks rond.



De spoedcursus voor werkloze doktersassistenten noemt ze een win-winsituatie: "Herintreders en Drentse praktijken hebben er baat bij." De cursus, die drie maanden duurt, is vooral gericht op mensen die er een tijd tussenuit zijn geweest vanwege bijvoorbeeld zwangerschappen.



De lessen worden gegeven in samenwerking met het Alfa-College, Noorderpoort en Friese Poort. In onze pronvincie start de cursus in september. Groningen en Friesland volgen in 2019.