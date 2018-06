Raad van state onderzoekt zendmastbeleid gemeente Hoogeveen

DEN HAAG - De Raad van State gaat onderzoeken of de gemeente Hoogeveen wel een sluitend zendmastbeleid voor het buitengebied heeft, zo bleek vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Rechter en staatsraad Ralph Pans zette vraagtekens bij een bestemmingsplan voor de nieuwe KPN-zendmast aan het Schoolpad in Noordscheschut. Na veel heen-en-weergepraat, besloot de gemeente telecombedrijf KPN in 2016 haar zin te geven.De internet- en telefonieprovider mocht de zendantennes in een afgedankte hoogspanningsmast aan het Schoolpad hangen. Daarvoor was geen vergunning nodig, maar wel een aanpassing van het bestemmingsplan. Daarin nam de gemeente Hoogeveen de mogelijkheid op om de bestaande 25 meter hoge zendmast tot 40 meter op te hogen.Twaalf omwonenden zijn fel gekant tegen de KPN-antenne-installatie in de mast. De omwonenden, die overigens om onbekende redenen niet kwamen opdagen bij de door henzelf aangespannen rechtszaak, vinden dat Hoogeveen een volstrekt verkeerde keuze heeft gemaakt. Zij vrezen dat de hoogenergetische straling van de zendmast ernstige gevolgen voor hun gezondheid heeft.Volgens hen zijn er veel betere alternatieven, zoals de afgedankte hoogspanningsmasten vlakbij en op het bedrijventerrein aan de Europaweg. Maar KPN wil daar niet aan. Bovendien zou mast aan het Schoolpad de beste dekking Tiendeveen en de streek Siberië opleveren. De omwonenden konden dat niet tegenspreken, omdat ze niet bij de zitting aanwezig waren.Wel werd duidelijk dat Hoogeveen eigenlijk alleen een antennemastbeleid voor dorpen en wijken heeft. Per dorp en wijk mag er hoogstens één zendmast worden geplaatst die verder dan 50 meter van de dichtstbijzijnde woning moet liggen. Voor het buitengebied, waar de bewuste mast staat, heeft de gemeente geen vastgesteld beleid.Mocht het bestemmingsplan onderuit gaan, dan moet de gemeente alsnog een zendmastbeleid voor het buitengebied vaststellen. De kans dat de KPN de antennes eruit moet halen is niet zo groot, omdat de dichtstbijzijnde woning op 55 meter van de mast ligt. De woningen van de bezwaarmakers liggen nog verder weg.Kortom, de mast voldoet wel aan het antennemast beleid voor de dorpen en wijken. Uitspraak volgt binnen enkele weken.