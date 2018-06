Deel dit artikel:











File door ongeluk op A28 bij Zuidlaren File vanwege een ongeluk (foto: archief RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Op de A28 tussen Groningen-Zuid en Zuidlaren staat een file vanwege een ongeluk. Dat meldt de ANWB.

Door het ongeluk is de afslag van de A28 bij Zuidlaren afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden. Ook is de linkerrijstrook in zuidelijke richting dicht.



Over de oorzaak van en de betrokkenen bij het ongeluk is nog niks bekend. Automobilisten moeten rekening houden met ongeveer een kwartier vertraging.