Files op A28 door ongeluk bij Tynaarlo en olie op weg bij Zuidlaren [update] De bestuurder is door de brandweer uit de auto gehaald (foto: Persbureau Meter) De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend (foto: Van Oost Media) Ongeluk bij de oprit bij Tynaarlo (foto: Van Oost Media) De auto sloeg over de kop (foto: Van Oost Media)

TYNAARLO/ZUIDLAREN - Op de A28 tussen Assen-Noord en Groningen stond vanmiddag een tijd lang in beide richtingen file. In zuidelijke richting belandde eerder vanmiddag olie op de weg en bij de oprit bij Tynaarlo richting Groningen gebeurde een omgeluk.

Doordat er olie op het wegdek ligt, is de afslag vanaf de A28 richting de N34 naar Zuidlaren dicht. Automobilisten moeten doorrijden naar Vries en daar keren.



Auto over de kop

In noordelijke richting vloog aan het eind van de middag even voorbij de oprit bij Tynaarlo door nog onbekende oorzaak een auto over de kop. Hij belandde in een sloot naast de snelweg. De bestuurder is door de brandweer uit de auto gehaald en gewond naar een ziekenhuis gebracht.



'Muurvast'

Over de oorzaak is nog niks bekend. Volgens getuigen zit het verkeer tussen Assen en Groningen een tijdje muurvast. Inmiddels is de snelweg in beide richtingen weer vrij. Wel is de afrit richting de N34 nog dicht vanwege het opruimen van de olie.