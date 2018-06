Molukse fietsers bereiken Eiffeltoren voor onderwijsproject

ASSEN / PARIJS - Einddoel Parijs is gehaald door de Molukse fietsers Anis de Fretes en Stanley Ferdinandus. Ze zamelden met een fietstocht geld in voor een onderwijsproject van Heka Leka op de Molukken.

Gisteren kwam het duo bij de Eiffeltoren aan na ruim zevenhonderd kilometer en vijf dagen fietsen. Ze werden ontvangen door onder anderen de Indonesische ambassadeur in Frankrijk en door de Molukse vereniging in Parijs.De fietstocht begon afgelopen woensdag bij de Groningse Martinitoren. In Assen werd een tussenstop gemaakt, waar de lokale Molukse werkgroep een samenwerkingsovereenkomst tekende voor steun aan Heka Leka op de Molukken.Die wil een traditioneel gemeenschapshuis bouwen op Ambon. In het centrum moeten onder meer een bibliotheek, een computerlab en een leerruimte komen. Doel is om het onderwijs aan de kinderen op de Molukken te verbeteren.Ferdinandus, die op Ambon woont, nam het initiatief om ook in Europa steun te zoeken voor Heka Leka, en besloot tot de monsterfietstocht. Hij kreeg daarbij steun van oud-Assenaar Anis de Fretes, die ook op de fiets stapte. Voor het project is twee ton nodig. Hoeveel de fietstocht heeft opgeleverd, is nog niet duidelijk, omdat er geld gestort kon worden op twee verschillende rekeningen.