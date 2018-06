PVV-raadslid Emmen met de dood bedreigd: Ik kijk extra over mijn schouder

EMMEN - Raadslid Martijn Storm van de PVV in Emmen is meerdere keren telefonisch met de dood bedreigd. Het raadslid zegt een aantal keren 's nachts te zijn gebeld door onbekende mannen, die dreigden hem iets ergs aan te doen.

Burgemeester Eric van Oosterhout heeft Storm geadviseerd om aangifte te doen bij de politie.Raadslid Storm zegt dat de bedreigingen begonnen, nadat de PVV in een commissievergadering pleitte voor het verbieden van godsdienstige uitingen in de raadszaal, zoals keppeltjes en hoofddoeken. "In de verkiezingscampagne hebben we als PVV'ers wel te maken gehad met scheldpartijen, maar dit gaat duidelijk verder. Ik heb zelf een vrij dikke huid, maar dit neemt wel ernstige vormen aan."Storm is de enige binnen de fractie die de bedreigingen heeft ontvangen. Fractievoorzitter Tom Kuilder en raadslid Edwin Rixtum hebben geen telefoontjes gehad. "Ik denk dat dit komt, omdat hun nummers niet algemeen bekend zijn. Mijn nummer heeft kortstondig op de website van de gemeenteraad gestaan", zegt Storm.De PVV'er heeft geen idee wie er achter de bedreigingen zitten. "Ze bellen midden in de nacht met een afgeschermd nummer. Maar ik laat me niet intimideren, ik blijf gewoon mijn werk in de gemeenteraad doen, al kijk ik nu wel extra over mijn schouder." Morgen doet Storm aangifte bij de politie."Martijn Storm heeft mij gebeld om dit te vertellen en hij klonk best ongerust. Ik vind het ook beroerd dat zoiets gebeurt, zeker na wat we meegemaakt hebben met wethouder Bouke Arends", reageert burgemeester Eric van Oosterhout. "Ik heb het raadslid ook geadviseerd om naar de politie te stappen."Van Oosterhout juicht het toe dat het kabinet een hulpteam heeft opgezet waar bedreigde bestuurders en raadsleden terecht kunnen met hun verhaal. "Het is goed dat daar meer werk van wordt gemaakt." Volgens minister Ollongren maken op jaarbasis drie van de tien lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers agressie of geweld mee.