Man bekneld in machine bij bedrijf in Haulerwijk De man raakte zwaargewond (foto: Van Oost Media) De plek waar het ongeluk gebeurde (foto: Van Oost Media)

HAULERWIJK - Bij een bedrijf in Haulerwijk is aan het begin van de avond een man zwaargewond geraakt, nadat hij bekneld raakte.

De man raakte bekneld in een machine achterop het terrein van het bedrijf. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.



De brandweer van Haulerwijk heeft de man bevrijd. De traumahelikopter kwam ook om assistentie te verlenen. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.