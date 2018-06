Werkstraf voor oplichting met seksadvertenties

ASSEN - Een 25-jarige man uit Smilde moet van de rechtbank voor oplichting, openlijk geweld en bedreiging een werkstraf van 240 uur uitvoeren. Daarnaast kreeg de man twee maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd.

De Smildeger bood tussen 2105 en 2017 via de website Seksjobs.nl escortdames aan. Mannen die een escortdame boekten betaalden vooraf, maar de dame kwam nooit opdagen. Verschillende gedupeerden deden aangifte bij de politie.De man uit Smilde was daarnaast betrokken bij een vechtpartij voor een café in Assen in november 2015. Daar was ook een 24-jarige Assenaar bij aanwezig. De twee mannen verzetten zich destijds bij hun aanhouding en de Smildeger beledigde ook een agent.De 24-jarige Assenaar kreeg voor de vechtpartij en het verzet bij zijn aanhouding 80 uur werkstraf opgelegd en twee maanden voorwaardelijkDe man uit Smilde moet de 43.000 euro die hij met de oplichting via de seksadvertenties heeft verdiend terugbetalen aan de staat.