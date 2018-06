Westerveld wil uitbreiding project schoonmaak bermen

DIEVER - De gemeente Westerveld wil de proef waarbij verenigingen zwerfvuil oprapen uitbreiden. Sinds september vorig jaar houden tien verenigingen uit de gemeente, tegen een vergoeding, gezamenlijk 90 kilometer berm schoon.

Het gaat om een pilot waarbij ongeveer twintig procent van alle gemeentelijke bermen schoon gehouden wordt.De verenigingen die meegedaan hebben, zijn tevreden met het resultaat en het opgehaalde geldbedrag. Ook wethouder Doeven is enthousiast over de pilot en wil komend jaar gebruiken om het project uit te breiden: “Ik zie dit als een win-winproject. De verenigingen krijgen op deze manier een mooie bijdrage voor de clubkas, terwijl de gemeente grote delen van de bermen zwerfafvalvrij heeft. Ik hoop dat we het project dit jaar nog grootser kunnen opzetten.”Per drie kilometer wegberm wordt jaarlijks een vergoeding gegeven van 500 euro. Dit bedrag moet besteed worden aan het verduurzamen van de vereniging, bijvoorbeeld door onderhoud van het gebouw of aanschaf van materialen. Alle verenigingen hebben er tijdens de start van de pilot voor gekozen om het maximum van negen kilometer schoon te houden. De verenigingen krijgen jaarlijks dus 1.500 euro voor het verrichte werk.Het afval wordt gescheiden en daarna opgehaald door de gemeente. Sinds september hebben de tien verenigingen samen 1.134 kilogram afval uit de bermen gehaald.