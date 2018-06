Vier maanden cel voor bezit gestolen navigatiesystemen

HOOGEVEEN/EELDE - Een 27-jarige man uit IJsselstein is door de rechtbank veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. De man had navigatiesystemen in zijn auto liggen, die onder meer in Hoogeveen en Eelde waren gestolen.

De man werd op 28 maart op een parkeerplaats bij een benzinestation bij Hoogeveen opgepakt. In zijn kofferbak lagen zeven gestolen navigatiesystemen.Voor ze de man te pakken hadden, hadden politieagenten hem al een tijdje achtervolgd. Ook bij het benzinestation gaf hij zich niet zomaar gewonnen. Hij probeerde te vluchten door de snelweg over te steken en een boerenschuur in te rennen. Speurhonden vonden hem korte tijd later.Ondanks dat de auto van de man op meerdere plekken waar was ingebroken was gezien, kon niet worden bewezen dat hij de dief van de navigatiesystemen. De rechtbank vindt alleen bewezen dat hij de gestolen spullen in zijn bezit had: heling dus. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie Een deel van de buit was gestolen op Groningen Airport Eelde en in Hoogeveen. De rest in Groningen. In de kofferbak van de man lag ook inbrekersgereedschap. Hoe hij aan de navigatiesystemen gekomen is, is nooit duidelijk geworden.