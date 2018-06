Deel dit artikel:











Assen wil nieuwe miljoenentekorten op jeugdzorg en wmo voorkomen

ASSEN - Assen moet ingrijpen, om te voorkomen dat ze dit jaar en volgend jaar zes miljoen tekort komt op jeugdhulp en wmo. Het college waarschuwt de raad ervoor in een brief.

Margriet Benak

Over 2017 komt Assen drie miljoen euro tekort op het sociaal domein. Op de jeugdhulp en de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) is het tekort eigenlijk 5,5 miljoen euro. Maar dankzij overschotten op beschermd wonen (ruim twee miljoen) en de participatiewet (drie ton), bleef de schade op het sociaal domein beperkt tot een verlies van drie miljoen.



Maatregelen nodig

Wel moeten er maatregelen komen, zegt het college, om opnieuw forse miljoenentekorten op jeugdhulp en wmo te voorkomen. Dat Assen over het afgelopen jaar zo'n viereneenhalf miljoen tekort komt op jeugdhulp, komt ondermeer door minder rijksgeld. In plaats van bijna 24 miljoen, moest Assen het doen met bijna 20 miljoen, terwijl in 2017 meer cliënten voor langdurige en intensievere zorg zijn aangemeld.



Inmiddels krijgt Assen er een half miljoen bij van het rijk voor de komende jaren, maar dat is volgens B en W onvoldoende. Omdat andere Drentse gemeenten ook flink tekort komen op jeugdzorg, hebben ze het probleem samen aangekaart bij het ministerie van VWS.



Stijgende kosten

Op de wet maatschappelijke ondersteuning, met ondermeer thuiszorg en mantelzorg, komt Assen dik een miljoen euro tekort. Dit komt door stijgende kosten voor dagbesteding, individuele begeleiding, mantelzorg, stadsvervoer voor wmo-klanten via de Cityline en de Psycholance voor verwarde personen. Daar staat een lagere eigen bijdrage tegenover, waardoor Assen een half miljoen euro misloopt.



Meer preventie

Het college van B en W wil de hoge kosten terugdringen door meer in te zetten op preventie en kortdurende hulp, die minder intensief en dus minder duur is. Ook wil Assen bij de inkoop van zorg beter kijken naar geboekte resultaten.



Te hoge facturen

Verder zijn er zorgaanbieders die hogere rekeningen bij de gemeente indienen dan dat ze aan kosten hebben gemaakt. De gemeente is over de foute facturen met de grootste vijftien zorgaanbieders in gesprek. Het teveel uitbetaalde geld moet terugbetaald worden, en Assen gaat er strenger op handhaven.



Het college wil met de Asser raad direct na de zomer aan de slag met nieuwe uitgangspunten voor betaalbare zorg in het sociaal domein, met de juist kwaliteit.