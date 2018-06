Eerste roadblocks geplaatst in centrum Assen

ASSEN - De eerste roadblocks zijn vanavond aan de rand van het centrum van Assen geplaatst. Dat gebeurt vanwege de festiviteiten rondom de TT.

