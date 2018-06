Huurdersfederatie Zuidoost-Drenthe geeft negatief advies over verduurzaming woningen Emmerhout

EMMEN - De huurdersfederatie Zuidoost-Drenthe adviseert huurders van woningen in de wijk Emmerhout in Emmen om niet in te stemmen met de geplande aanpak van ruim 150 woningen.

Lefier wil de woningen ombouwen volgens het 'Nul op de Meter'-concept, maar volgens de huurdersfederatie gaat er bij soortgelijke projecten nog te veel mis.Op zich is de huurdersfederatie blij met het verduurzamen van huurwoningen, zo benadrukt voorzitter Astrid Scholtens. "We constateren dat de plannen goed zijn, dat er vooraf veel overleg is en goede bedoelingen, maar we zien ook dat het bij de uitvoering niet optimaal verloopt. Per project krijgen we daar tientallen klachten over."Lefier is al een aantal jaren bezig met Nul op de Meter, waarbij het energiegebruik naar nul wordt gebracht door bijvoorbeeld zonnepanelen en waterpompen te plaatsen. Nieuw-Buinen had een aantal jaren geleden de primeur, maar daar ging veel fout, aldus bewoners. "Wij hadden als huurdersfederatie verwacht dat Lefier daar meer van had geleerd", zegt Scholtens. Ze wijst er bijvoorbeeld op dat de communicatie niet altijd helder is.Scholtens: "Mensen begrijpen dat ze bijvoorbeeld zes dagen overlast hebben. Ze denken dan dat die dagen aaneengesloten zijn, maar dat is lang niet altijd zo. Dan kan het gebeuren dat bewoners veel langer overlast hebben. We vinden toch al dat huurders wel erg veel overlast hebben bij deze operatie."De huurdersfederatie vindt dat Lefier dus beter moet communiceren en meer regie moet houden op de uitvoering van de werkzaamheden. Intussen geeft de organisatie een negatief advies over de nog geplande aanpak van ruim 150 woningen in de wijk Emmerhout. "Het is een advies, de bewoners beslissen uiteindelijk. Als zeventig procent wel voorstander is, dan gaat het gewoon door."Directeur/bestuurder Lex de Boer van Lefier zegt 'een beetje geïrriteerd' te zijn over het standpunt van de huurdersfederatie. "Twee weken geleden was diezelfde huurdersfederatie nog positief over ons duurzaamheidsbeleid. Dit lijkt een beetje een signaal voor de bühne."Toch erkent De Boer dat niet alles goed gaat. "Een deel van de kritiek is wel terecht. We zullen nog duidelijker moeten communiceren met onze huurders, maar ik bestrijd dat we niet leren van eerdere projecten. Nieuw-Buinen was een pilot, het eerste project in Nederland. We zijn jaren verder en onze partners weten nu echt wel hoe ze het moeten aanpakken."De Boer kan nog niet zeggen of de geplande renovatie van woningen aan de Laan van de Eekharst, de Laan van de Marel en de Laan van het Kinholt nog doorgaan. "De gesprekken daarover lopen, maar het laatste woord is aan de huurders. We hopen ze te kunnen overtuigen van het nut van de verduurzaming."