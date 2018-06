Deel dit artikel:











TT-fans opgelet: Ben Tingen en Sarèl de Jong geven (kick)bokstraining aan GP-coureurs Ben Tingen geeft woensdag met Sarèl de Jong een clinic aan de Grand Prix-coureurs in de binnenstad van Assen Bo Bendsneyder is één van de deelnemers aan de clinic woensdag

MOTORSPORT - Het is de aftrap van het TT Festival in de binnenstad van Assen woensdag en dé ideale mogelijkheid om een aantal vaste Grand Prix-coureurs een handtekening te vragen en te zien of ze ook aanleg hebben voor een andere sport dan motorracen: de clinic 'Kick and Rush'.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Nederlands kampioen boksen Ben Tingen uit Hoogersmilde en wereldkampioene kickboksen, Sarèl de Jong uit Meedhuizen, verzorgen de clinic.



Redding, Syahrin, Quartararo, Bendsneyder, Bastianini en Bezzecchi

De coureurs die de bokshandschoenen aantrekken zijn MotoGP-coureurs Scott Redding (Gresini Racing, 2 jaar geleden nog 3e tijdens de TT) en Hafizh Syahrin (Monster Yamaha Tech 3, die bijna bij alle wedstrijden tot nu toe dit seizoen WK-punten scoorde), Moto2-coureurs Fabio Quartararo (de winnaar van de laatste race in Barcelona), Bo Bendsneyder (de enige vaste GP-rijder dit seizoen) en Moto3-coureurs Enea Bastianini (winnaar in Barcelona) en Marco Bezzecchi, de leider in de WK stand.



TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vindt u historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws. Zo heet het traditionele media event, dat woensdag om 12.00 uur begint op het podium tegenover Hotel De Jonge aan de Brinkstraat in Assen.Nederlands kampioen boksen Ben Tingen uit Hoogersmilde en wereldkampioene kickboksen, Sarèl de Jong uit Meedhuizen, verzorgen de clinic.De coureurs die de bokshandschoenen aantrekken zijn MotoGP-coureurs Scott Redding (Gresini Racing, 2 jaar geleden nog 3e tijdens de TT) en Hafizh Syahrin (Monster Yamaha Tech 3, die bijna bij alle wedstrijden tot nu toe dit seizoen WK-punten scoorde), Moto2-coureurs Fabio Quartararo (de winnaar van de laatste race in Barcelona), Bo Bendsneyder (de enige vaste GP-rijder dit seizoen) en Moto3-coureurs Enea Bastianini (winnaar in Barcelona) en Marco Bezzecchi, de leider in de WK stand.