Petrucci en Crutchlow publiekstrekkers meet and greet bij Ten Kate

MOTORSPORT - Cal Crutchlow en Danilo Petrucci zijn morgen de grote publiekstrekkers tijdens de zogeheten Ten Kate TT Rider Event, een soort 'meet and greet' waar fans een handtekening kunnen bemachtigen en met een beetje geluk ook nog wel een selfie kunnen maken met de MotoGP-coureurs.

Honderden bezoekers bij snikhete meet and greet Marc Marquez​

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vindt u historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Ten Kate motoren uit Nieuwleusen organiseerde vorig jaar ook al zo'n dag, met de gebroeders Marquez. Dat bleek, ondanks de hitte, een geweldig succes.De middag in Nieuwleusen, waar niet alleen de motorzaak is gehuisvest maar ook het WK Superbike Team van het bedrijf, begint om 15.30 uur wanneer Moto3-coureur Livio Loi het podium zal beklimmen en aan een vragenvuur wordt onderworpen.Om 16.00 uur volgt MotoGP-coureur Danilo Petrucci. De Italiaan uit het Pramac Ducati Racing Team staat vijfde in de WK-stand. Vorig jaar werd hij tweede tijdens de TT, achter Valentino Rossi.Vervolgens is het om 17.00 uur de beurt aan Joan Mir, de Spaanse wereldkampioen van vorig jaar in de Moto3-klasse. In zijn debuutjaar in de Moto2 doet hij het prima, getuige de zesde plaats in het kampioenschap.Cal Crutchlow is de laatste die op het podium komt in Nieuwleusen. Volgens de planning is dat om 18.00 uur. De Britse MotoGP-coureur uit het LCR Honda Team staat 6e in de WK-stand, twee puntjes achter Petrucci. Hij won dit jaar al één Grand Prix en lijkt op weg naar zijn beste eindresultaat in de Koningsklasse, namelijk de vijfde plek. Dat was in het jaar 2013. In dat jaar pakte hij pole position in de TT, maar finishte hij de race als derde achter winnaar Rossi en latere wereldkampioen Marc Marquez.Het evenement is voor iedereen gratis te bezoeken. Het adres is: Ten Kate Motoren, Rollecate 55, 7711 GG, Nieuwleusen