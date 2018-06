Deel dit artikel:











Ministerie doet proef met binnenlandse reisapp Met de app kun je een reis plannen en betalen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In Drenthe en Groningen komt volgend jaar een proef met een nieuw reissysteem: de zogeheten 'Mobility as a Service'. Kortweg MaaS. Je plant, boekt en betaalt je reis met een een app op je mobiele telefoon.

Het project, dat 20 miljoen euro kost, is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt in zeven regio's uitgerold.



Een druk op de knop

Het is de bedoeling dat je met een druk op de knop van je mobiele telefoon kunt zien welke vervoerskaarten, abonnementen of telefoonnummers voor een reis nodig zijn. De app bevat informatie van alle vervoerders en vervoersvormen.



Volgens het ministerie helpt MaaS mensen met kiezen tussen verschillende mogelijkheden om van A naar B te reizen en bevat informatie over alle vervoerstypen: (deel)auto’s, openbaar vervoer, (deel)fietsen en taxi’s.