Modelautoracebaan in voormalig Verkeerspark opnieuw vertraagd

ASSEN - De komst van een parcours voor op afstand bestuurbare auto's in het oude Verkeerspark in Assen heeft opnieuw vertraging opgelopen.

Dat laat initiatiefnemer WorldRC weten. Volgens Pieter Sorber van WorldRC zou een investeerder 'niet te goeder trouw' hebben gehandeld. Dat concluderen ze na eigen onderzoek. "De uitkomst heeft een zodanig ernstige aard dat partijen niet wensen door te gaan met deze persoon." Wie deze investeerder is, is niet bekend.Aanvankelijk leek alles er goed uit te zien voor WorldRC. Volgens Sorber was er in april dit jaar een mondelinge overeenkomst tussen de investeerder en de eigenaar van het Verkeerspark, Herman Jasper. Ook zou de gebiedsontwikkeling met de gemeente Assen en de provincie Drenthe afgestemd zijn.WorldRC wilde, naast de racebaan voor modelauto's, ook een evenementenhal, 35 bungalows en 25 camperplaatsen bouwen. Maar doordat de 'afhandeling van de formele documenten door de investeerder uitbleef', is besloten niet door te gaan met de investeerder."Voor betrokken partijen betekent dit een flinke vertraging in de realisatie. WorldRC zal onder andere in samenwerking met de eigenaar van het Verkeerspark zoeken naar mogelijke alternatieven", aldus de initiatiefnemers.