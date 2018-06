Deel dit artikel:











Olifantje geboren in Wildlands Manoa werd vanochtend geboren (Foto: Wildlands Adventure Zoo)

EMMEN - In Wildlands in Emmen is vanochtend een olifantje geboren. Het is de tweede olifant die dit jaar in Wildlands ter wereld komt.

De dierentuin laat weten dat het olifantje, een mannetje, gezond is. Het krijgt de naam Manoa, dat 'rust' of 'vrede' betekent in het Hebreeuws.



Tweede geboorte

In april werd ook al een mannetjesolifant geboren in Emmen. Die kreeg de naam Mauk. De moeder van Manoa, Ma Yay Yee, werd zelf in 1999 in Emmen geboren. Het is al haar derde kalfje.



De hele kudde blijft vandaag in het overdekte gedeelte van de Olifantenvallei. Daar kunnen gasten alvast een glimp opvangen van de kleine olifant. In totaal telt de kudde van Wildlands nu tien olifanten; drie volwassen vrouwen, één volwassen mannetje, vijf jonge stiertjes en dit pasgeboren kalf.