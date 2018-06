Westerveld wil meetpunten om bodemdaling in kaart te brengen

DIEVER - In de gemeente Westerveld moeten meetpunten komen om bodemdaling door gaswinning in kaart te brengen.

Een motie hiertoe werd gisteravond unaniem aangenomen. "Wij hebben het college nu de opdracht gegeven om met Gedeputeerde Staten in gesprek te gaan om dit netwerk te verbeteren en waar nodig aan te leggen", zegt Gerjo Ballast van het CDA.Volgens Ballast is het netwerk in Groningen en Oost-Overijssel al van dusdanige kwaliteit dat resultaten goed zichtbaar worden. "In Drenthe is dat netwerk niet up-to-date", vertelt hij. "Het is redelijk eenvoudig om sensoren aan te brengen om vervolgens gegevens boven water te krijgen, zodat er geen discussie ontstaat als er een trilling is. Dan hoeven we niet te twijfelen of het een trilling is, of dat we het ons verbeelden." Er zijn veel zorgen over gaswinning , stelt Ballast. "We snappen dat de minister beslissingen neemt over waar gewonnen wordt, maar je zal maar in zo'n wingebied wonen. Het is hier niet te vergelijken met Groningen, maar de gaswinning vraagt wel om zorgvuldigheid. Wij willen, waar nodig, maatregelen nemen."[tweet: https://twitter.com/CDAWesterveld/status/1011355365131345920