Stelling: Buschauffeurs moeten stoppen met staken

ASSEN - Het streekvervoer ligt vanaf morgen drie dagen plat. De vakbonden zijn er namelijk niet uitgekomen met de werkgevers. En daarom wordt er 72 uur gestaakt.

De werkgevers zeggen 'furieus' te zijn over het besluit van de bonden. Het is de vierde keer dit jaar dat buschauffeurs het werk neerleggen. Zo werd in januari april en mei ook al gestaakt.De chauffeurs willen onder meer een extra pauze. Ook zou de werkdruk te hoog zijn.De staking komt op een ongelukkig moment voor bijvoorbeeld studenten, die deze week hertentamens hebben. Ook bezoekers van de TT kunnen tegen problemen aanlopen. Vrijdag is namelijk de vrije training. Veel bezoekers maken dan gebruik van de bussen om op het circuit te komen. Qbuzz laat weten 'er alles aan te doen' om zoveel mogelijk mensen naar het circuit te vervoeren.Wat vind jij? Moeten buschauffeurs stoppen met de stakingen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-33 11 88 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we of je liever naar het TT Festival gaat, dan naar de races. Ruim 52 procent zegt van wel. In totaal brachten 1.364 mensen hun stem uit.