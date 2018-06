'Een belachelijke week om te staken'

ASSEN - De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vindt de gang van zaken rondom de staking in het streekvervoer onbegrijpelijk. Busmaatschappij Qbuzz moet alle zeilen bijzetten om toch reizigers te kunnen vervoeren deze week.

Gisteren kondigden vakbonden CNV en FNV aan in ieder geval van morgen tot en met vrijdag te gaan staken. Precies tijdens de tentamenperiode van veel scholieren en tijdens de TT-week in Assen.De timing had volgens Tanja Copal van de VWOV niet slechter gekund. "Het is een belachelijke week om te gaan staken. Het is echt niet nodig, want we willen als sector ook gewoon goede arbeidsvoorwaarden", zegt Copal. "Blijkbaar is er binnen de bonden een stroming die gewoon graag wil staken."De vakbonden eisen dat buschauffeurs in heel Nederland onder iedere omstandigheid vijf minuten extra pauze krijgen per honderdvijftig minuten. Dat kost volgens VWOV te veel geld en bovendien moeten er extra chauffeurs en bussen bij komen. "Liever bieden we maatwerk op lijnen die moeten worden aangepakt", zegt Copal.Copal denkt ook dat de stakingen niet perse aangewakkerd zijn door de chauffeurs zelf, maar meer door de bonden. Copal: "Ik denk dat er vanuit de vakbonden veel druk komt, want hun positie is nogal aan het afkalven. Kijk bijvoorbeeld naar Jumbo, die zonder de bonden tot een cao is gekomen." Ook de VWOV houdt die optie tegen het licht.Ondertussen is het alle hens aan dek bij Qbuzz, vanwege de verwachte drukte rondom de TT in Assen. De vervoerder hoopt volgens woordvoerder Michel van der Mark op de bereidheid van de chauffeurs om toch te werken. "We doen ons uiterste best met de chauffeurs die wel willen werken, hoe we het precies gaan regelen wordt langzamerhand duidelijk", zegt Van der Mark.Met de tentamenperiode en de TT ligt er een lastige taak voor Qbuzz om iedereen in Drenthe te vervoeren. "We gaan schuiven van de tentamenstudenten naar de TT. Dat evenement krijgt voorrang op de overige dienstregeling, want we willen ervoor zorgen dat er voor iedereen veilig vervoer is", aldus Van der Mark. Het busbedrijf zegt al wel een beeld te hebben van het aantal chauffeurs dat wil werken en hoopt op een bezetting van zo'n twintig procent.Een oplossing die in ieder geval niet aan de orde is, is het inhuren van andere bussen van bijvoorbeeld Drenthe Tours om tijdens de TT te rijden. "Dat is stakingsbreking en dat is in strijd met de stakingswet", zegt Van der Mark. Ook Drenthe Tours zelf bevestigt via een woordvoerder dat er geen bussen ter vervanging van de dienstregeling in mogen worden gezet.De gemeente Assen laat via woordvoerder Martin de Bruin weten nog niet te vrezen voor de veiligheid van de bezoekers. De Bruin: "Er is voldoende parkeergelegenheid, dus we verwachten geen problemen."