OM: verslaafde straatrover moet cel en behandeling krijgen

ASSEN - Een 21-jarige man uit Assen hoorde vandaag elf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk eisen voor het plegen van een straatroof. Ook eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Assen dat de man wordt behandeld in een psychiatrische kliniek.

Op 19 januari overviel de man ’s avonds een jong stel dat een sigaret stond te roken bij de brug aan de Oude Hoofdvaartsweg in Assen. De 20-jarige Assenaar en zijn vriendin zagen plotseling een man met een wapen op zich afkomen. “Ik wil je wiet, ik wil je geld, ik wil alles”, schreeuwde hij. De 21-jarige verdachte bekende in de rechtszaal dat hij dat was. Hij had veel gedronken van tevoren, vertelde hij.De slachtoffers, die zich rot schrokken, gaven onder meer sleutels, bankpassen en sigaretten aan de straatrover. Geld en wiet hadden ze niet. Toen de dader bleef staan, besloot het mannelijke slachtoffer ook zijn jas af te geven.Die had de 21-jarige Assenaar aan toen de politie hem even later in de wijk Lariks oppakte. Ook had hij alle spullen die hij van de slachtoffers had afgepakt nog op zak, net als het wapen. Het bleek geen echt pistool, maar een vuurwerkpistool dat heel echt leek. Het mannelijke slachtoffer heeft volgens de officier recht op bijna achthonderd euro schadevergoeding.De straatrover vertelde in de rechtszaal dat hij het wapen eerder op de avond van een vriend had gekregen. De twee waren van plan geweest een kennis in de wijk Kloosterveen te overvallen, omdat ze vermoedden dat hij veel geld thuis had. Dat plan mislukte, omdat de man niet thuis was.Later besloten ze het stel, dat ze toevallig tegenkwamen, te beroven. Uiteindelijk deed de Assenaar dat alleen. Zijn vriend fietste weg. Hij is niet vervolgd voor betrokkenheid bij het misdrijf.De 21-jarige Assenaar is zwakbegaafd, verslaafd aan drank en drugs en heeft een persoonlijkheidsstoornis. Hij is meerdere keren opgenomen geweest om af te kicken van drugs en drank, maar viel na zijn laatste opname afgelopen zomer terug.Omdat woensdag een plek vrij is voor hem bij de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) in Assen, besloot de rechtbank zijn voorarrest onder strenge voorwaarden te schorsen, zodat hij kan beginnen met zijn nieuwe behandeling. “Zie het als een laatste kans”, zei een van de rechters tegen de Assenaar.Op 10 juli volgt de uitspraak over de straatroof.