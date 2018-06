Julian (9) en Daniël (9) gaan in 2036 de TT winnen!

MOTORSPORT - Ze zijn allebei pas 9 jaar oud, maar scheuren al rond als volleerde coureurs. Daniël Wouda uit Assen en Julian van Kalkeren uit Erica strijden mee om de Nederlandse titel bij de A-junioren.

"Mijn vader reed ook altijd op de grote baan en toen leek het mij ook leuk om te gaan rijden", zegt Daniël. "Ik ben begonnen bij Racekids en daar krijg je een hele langzame machine. Dan moet je alles uit de bochten halen. Daar wordt je beter van", vult Julian aan.Vanaf zes jaar mag je je al inschrijven voor het Nederlands Kampioenschap, maar dan moet je al wel wat ervaring hebben. "Wij promoten Race Kids heel erg. We zorgen ervoor dat kinderen daar les krijgen, veel kilometers maken en al een beetje gevoel voor racen ontwikkelen", zegt Barry Veneman. Hij is projectleider talentontwikkeling bij de KNMV van zowel het wegracen als het crossen."Als je zes bent kun je in ieder geval leren remmen en gas geven. Ook de bochten- en kijktechniek kun je je dan al eigen maken. Je moet gewoon de basis leren. Het is net als met skiën, hoe goed je dat ook kan, de basis is het allerbelangrijkste."De jongste coureurs rijden op luchtgekoelde motoren van 40 of 50cc. De trekkracht varieert van 5 tot 10 pk en ze kunnen 120 kilometer per uur. Maarten Hendriks runt z'n eigen minibike-team. Hij vindt dat vooral ouders zich snel gek laten maken als het gaat om de aanschaf van duur materiaal voor jonge kinderen. "Wij proberen de kinderen bij te brengen om zo snel mogelijk op topsnelheid te zijn. En dat zit in het gas geven en niet in de motor", verklaart Hendriks.Julian en Daniël hebben grote plannen voor de toekomst en dromen allebei van de MotoGP. Julian heeft al helemaal z'n eigen stijl ontwikkeld. Z'n nagels heeft hij vandaag in het geel, blauw en roze geverfd: de kleuren van z'n motor. Daarnaast heeft hij een aardige strakke carriereplanning. Hij wil in 2036 de TT winnen. "Het zou ook nog best eens echt kunnen. Dan ben ik tussen de twintig en dertig jaar en Marc Marquez is ook op z'n twintigste in de MotoGP begonnen", besluit Julian standvastig.