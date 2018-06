Vrouw die man met mes aanviel verdacht van poging doodslag

ASSEN - Het Openbaar Ministerie verdenkt een 25-jarige vrouw uit Delfzijl, die in maart een man op straat in Assen aanviel met een zakmes, van een poging tot doodslag.

Dat bleek vandaag tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Assen.Op 14 maart werd het 61-jarige slachtoffer uit Assen aan de Stationsstraat uit het niets door de vrouw aangevallen. Ze maakte een verwarde indruk. Omdat de man en omstanders haar goed konden beschrijven, kon de politie haar even later aan de Overcingellaan aanhouden. Het mes had ze toen nog bij zich.Het slachtoffer kwam er goed vanaf. Hij werd wel naar het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gebracht, maar mocht vrij vlot weer naar huis. De 25-jarige Groningse zit sindsdien vast op een psychiatrische afdeling van de vrouwengevangenis in Zwolle. Ze was vandaag niet bij de korte zitting in de rechtbank.Op 19 juli wordt de rechtszaak inhoudelijk behandeld.