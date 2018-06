Stakingen, maar toch naar de TT? Wij helpen je verder!

ASSEN - Vanaf morgen staakt het streekvervoer. Verschillende bussen rijden niet en rond station Zwolle rijden geen treinen wegens werkzaamheden. Voor veel reizigers wordt het een behoorlijke uitdaging om de TT-festiviteiten of de races in het weekend te bezoeken.

Moet jij nu noodgedwongen uitwijken naar een alternatief om in Assen of naar het TT Circuit te komen? Dan helpen wij je uit de brand.Voor het eerst heeft RTV Drenthe een Facebookgroep aangemaakt, om reizigers met elkaar in contact te brengen. Op deze manier kun jij nu toch naar de TT-festiviteiten, de trainingen of de race!Deze Facebookgroep is bedoeld voor iedereen die de TT-festiviteiten, trainingen of races wil bezoeken, maar er nu niet kan komen. Ben jij een streekvervoerreiziger en ben jij op zoek naar alternatief vervoer? Of heb je nog een plekje vrij in de auto of achterop de motor? Mogelijk kun je dan een andere reiziger helpen. Op deze manier helpen we elkaar naar Assen!Je kunt je hier aanmelden.Let op: RTV Drenthe is niet verantwoordelijk voor het (aanbod van) vervoer en voert geen actief beheer op deze pagina. RTV Drenthe is niet verantwoordelijk voor uitingen en/of gemaakte carpoolafspraken in deze groep. Zodra de staking en de TT-festiviteiten zijn afgelopen, zetten we deze groep op non-actief.