Taxi's Assen verwachten extra drukte door staking streekvervoer

ASSEN - De staking in het streekvervoer vanaf morgen is niet erg gunstig voor reizigers, maar taxichauffeurs in Assen kunnen er niet zo mee zitten. Nu tijdens de TT-week in ieder geval tot vrijdag geen bussen rijden, lijken veel mensen op de taxi aangewezen.

Taxibedrijf Dorenbos zet in ieder geval extra mankracht in om aan de vraag te kunnen voldoen. "We gaan zeker de bezetting opvoeren. We hebben rond de honderdvijftig auto's en de helft ervan is geschikt voor inzet bij de TT", zegt vervoersdirecteur Bert Jacobs van Dorenbos.Volgens Jacobs hebben verschillende TT-campings al gebeld met het taxibedrijf om zich alvast voor te bereiden. Veel mensen komen met de motor of auto naar een camping en gaan dan met de taxi naar de stad. "Dat zal dit jaar niet anders zijn, maar het is even de vraag hoe lang de stakingen aanhouden. Mocht de staking tot zaterdag of zondag duren, moeten we de capaciteit waarschijnlijk verder opvoeren", zegt Jacobs.Extra boekingen voor scholieren die tentamens moeten maken, heeft Dorenbos nog niet binnengekregen. Jacobs: "Dat merken we denk ik morgen pas. Ik verwacht dat nog niet iedereen helemaal op de hoogte is van de staking."Een aantal kleinere taxibedrijven als Taxi Kolk, Taxi Molijn en Taxi Farhan hebben een eigen vignet ontworpen. In feite is het een sticker die de taxichauffeurs op hun wagen plakken, met daarop hun kenteken en de informatie dat het om een taxi uit Assen gaat. "Dan weten mensen tenminste dat ze een veilige en betrouwbare taxi nemen, in plaats van iemand die 'een rondje om de kerk maakt'", zegt Sjoerd Coers van Taxi Kolk.Dorenbos laat weten nog niet mee te doen met een vignet, maar, mits goed uitgewerkt, zeker positief tegen een plan voor een toekomstig gezamenlijk vignet te staan.