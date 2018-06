Twee arrestaties om gebruik kankerverwekkende stof in luchtfilterfabriek

EMMEN - Twee oud-leidinggevenden van luchtfilterfabriek AAF International in Emmen zijn vandaag aangehouden. Dat laat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten.

Het zijn twee mannen van 47 en 56 jaar. Ze worden verdacht van het blootstellen van werknemers aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Afgelopen maart werd een inval gedaan bij het bedrijf, nadat een werkneemster tegen de Inspectie had gezegd dat ze was blootgesteld aan een groene kleurstof.Uit de inspectie kwam naar voren dat het ging om formaldehyde. Uit beschikbare meetrapporten bleek ook dat de gemeten waarden te hoog waren. De afdelingen van het bedrijf waar met deze stof werd gewerkt, werden in oktober 2017 al stilgelegd.Formaldehyde is een kleurloos gas met een prikkelende geur. Als verbinding met water komt de stof onder meer voor in bouw- en decoratiematerialen en in bepaalde soorten lijmen.