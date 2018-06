Tien inbraken in week tijd rondom Meppel

MEPPEL - In de omgeving van Meppel en Steenwijk is afgelopen week in zo'n tien woningen ingebroken. De politie denkt vanwege de manier van inbraken dat er een verband is.

Volgens de politie is er onder andere ingebroken in woningen in Meppel, Vledder en Darp. Ook in Steenwijk, Wolvega en een meerdere dorpen in de buurt werden ook woningen bezocht door inbrekers.De inbrekers zouden huizen aandoen die aan doorgaande wegen liggen, in het gebied rondom de snelweg A32. In alle gevallen waren de bewoners op het moment van de inbraak niet thuis. Wat er gestolen is, is niet bekend.