Groen licht voor overname Emté-winkels

VRIES/EMMEN - De overname van de Emté-winkels door supermarktketens Jumbo en Coop kan doorgaan. De overeenkomst heeft de goedkeuring van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Landelijk zijn er 30 filialen, waarvan er 79 worden overgenomen door Jumbo en 51 door Coop. Twee filialen staan in Drenthe, in Vries en in Emmen. Het was al eerder bekend die worden omgebouwd tot Coop.De Emté-winkels waren in handen van groothandelsbedrijf Sligro. Die doet ze nu voor 410 miljoen euro van de hand. Bij de overname zijn circa 6200 medewerkers betrokken, die samen goed zijn voor 2700 voltijdsbanen. Zij gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaren, zo werd eerder gemeld.