Pop-up TT-museum trekt duizendste bezoeker

ASSEN - De duizendste bezoeker was vanmiddag te gast in het pop-up TT-museum in het atrium van RTV Drenthe en komt uit België. Herman Covenmaeker wint kaarten voor de races op zondag.

