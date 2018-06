Provinciale subsidie voor uitvoering nieuw plan Het Vledder in Meppel

ASSEN/MEPPEL - De provincie Drenthe geeft een bescheiden subsidie van 1,5 ton om het nieuwe plan voor Het Vledder in Meppel vlot te trekken.

Het nieuwe plan voorziet in minder huizen, geen horeca, geen groot stadsplein en geen parkeergarage. Wel twee supermarkten en parkeerterreinen. Dat plan is het maximaal haalbare zo bleek de afgelopen tijd in de gemeenteraad van Meppel.De plannenmakerij voor de rotte kies Het Vledder begon in 2006. Er zou 'hoogwaardige stedelijke ontwikkeling' komen: horeca, een bioscoop, een groot plein, meerdere supermarkten, een parkeergarage en woningbouw. Het moest een paradepaardje van de stad worden. De economische crisis gooide roet in het eten. Investeerders haakten af en tot nu toe staan er alleen woningen.Om het gebied toch te kunnen ontwikkelen zijn de afspraken met de ontwikkelaar meerdere malen aangepast. Steeds lukte het niet om verder te komen met Het Vledder. Via bemiddeling is er een ultieme poging gedaan om de boel toch vlot te trekken.De Meppeler wethouder Roelof Pieter Koning is blij met de subsidie van de provincie. "Het gaat om een project met een tekort dat zal uit komen tussen de 6 en 7 miljoen euro. Met de subsidie kunnen we een deel van de problemen oplossen."Het geld van de provincie komt uit het potje Impuls Volkshuisvesting en is volgens gedeputeerde Cees Bijl bedoeld voor gemeenten om knelpunten in de volkshuisvesting te helpen oplossen. Bijl verwacht dat nog drie of vier gemeenten het komende jaar een beroep op het provinciale potje gaan doen.In 2017 stelde de provincie ook al 2 miljoen beschikbaar om problemen in de volkshuisvesting te helpen oplossen.