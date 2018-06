Deel dit artikel:











Jurgen van den Goorbergh stoomt zoon Zonta (12) klaar voor TT Jurgen van den Goorbergh stoomt zoon Zonta (12) klaar voor TT (foto: RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Jurgen van den Goorbergh was dé verrassing van de TT in het jaar 2000. Even reed hij aan de leiding in 500cc. Het publiek was uitzinnig. Daarna deed geen enkele landgenoot hem dat meer na.

Geschreven door Karin Mulder





Stapje voor stapje leerde Zonta de kneepjes van het vak. "Hij heeft tot z'n achtste aan trial gedaan, daar heeft hij behendigheid getraind. En dat doet hij nu nog wel eens. Op fietscross leerde hij daarna starten. Het ging er hard aan toe daar. Daarna ging hij op motorcross. Daar heeft hij ook het NK in de 65cc kleine wielen gereden", aldus papa Jurgen. Hij zag zijn al op hoge snelheid door de garage scheuren.



'Het is net een raket'

Op de junior-track in Assen rijdt Zonta z'n race tussen de Supermotards. Grand Prix-coureur Bo Bendsneyder is één van z'n tegenstanders. Jurgen heeft de motor van zijn zoon zelf gebouwd. "Het is net een raket", wordt op het circuit gefluisterd. Maar daardoor past de machine ook niet in de reguliere raceklasses voor de jeugd in Nederland. Daarom wijken vader en zoon vaak uit naar het buitenland. "Ik heb een Italiaans frame genomen, daar heb ik een eigen blok onder gebouwd. Een Honda CRF 150 blok dat bekend is van de motorcross met vrij veel vermogen. Het stuurt verschrikkelijk goed. Het is voor hem de volgende stap om verder te komen."



De schoolboeken van Zonta reizen dan ook vaak mee naar de verschillende circuits. Toetsen worden aangepast aan de races. En zo wordt de nieuwe Van den Goorbergh klaargestoomd voor het grote werk. Een achternaam die natuurlijk verwachtingen schept. "Ja, maar ik heb daar geen last van. En het heeft ook voordelen", zegt Zonta die tegelijkertijd ook goed kan relativeren. "Maar als ik niet goed rijd, heb ik ook niks hoor."



Toekomst

Vader en zoon hebben al een mooie weg voor de toekomst uitgestippeld. "Ik wil eerst twee jaar naar Spanje. Eerst naar het ETC (de Europese Talenten Cup) en daarna naar het CEV (het WK voor junioren). Daar rijd je op getunede motoren. En daarna naar de Moto3, Moto2 en dan de echte MotoGP", licht Zonta z'n toekomstplannen toe.



