Drentse kok in opleiding krijgt unieke kans op de Azoren Jimme van der Velde krijgt een unieke kans op de Azoren (foto: Pixabay.com)

MEPPEL - Jimme van der Velde is student aan het Drenthe College in Meppel. Momenteel zit hij op de Portugese eilandengroep de Azoren. Niet om vakantie te vieren, maar om te leren. Hij volgt de opleiding tot zelfstandig werkend kok en krijgt op het eiland waar hij verblijft een unieke kookkans.

"Een once in your lifetime-kans", zo zegt Van der Velde. "Ik ben uitgenodigd om met tien wereldchefs te gaan koken." De uitnodiging kreeg hij van een docent. "En daar wilde ik wel gebruik van maken!"



Geen wedstrijd

Sinds donderdag is Van der Velde op het Portugese eiland. "Maar ik ben niet elke dag bezig met koken, hoor. Ik kook twee dagen en heb dan een dag vrij, en dat gaat zo door. Op m'n vrije dag ga ik het eiland verkennen, dolfijnen en walvissen bekijken bijvoorbeeld. Ik hoop morgen naar de ananasplantage te gaan. Dat lijkt me heel inspirerend."



Van der Velde benadrukt dat de excursie niet een wedstrijd is, maar dat het draait om het leerproces. "Je krijgt een opdracht van de grote chef en volgens zijn receptuur ga je aan het werk. De dag erna ga je voor ongeveer tachtig personen een uitgebreid menu op tafel neerzetten."



Wijze les

Van der Velde heeft meerdere tips gekregen van de aanwezige chefs. Als hij er een moet noemen, dan vindt hij het versimpelen van gerechten een waardevolle les. "Het geheel zo te verkleinen en te versimpelen, zodat er alleen basissmaken zijn, maar er wel een heel mooi gerecht blijft. Het klinkt eenvoudig, maar het is heel lastig. In Nederland wordt daar iets gemakkelijker over gedacht, maar hier moeten de smaakgehaltes hoog zijn."



Het aanstormende kooktalent wil het liefst de wereld rondreizen en uit elke cultuur iets meepikken. "En die misschien in een restaurant te verwerken of andere leerlingen te helpen."