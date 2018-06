Deel dit artikel:











Ex-directeur steelt bijna een ton van zorgorganisatie De ex-directeur stal bijna een ton van zorgorganisatie Cura XL in Assen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Voor het stelen van 95.000 euro van zorgorganisatie Cura XL in Assen eist het Openbaar Ministerie een werkstraf tegen een oud-directeur. Als het aan de officier van justitie ligt, wordt hij veroordeeld tot 120 uur werkstraf, waarvan vijftig voorwaardelijk.

De 53-jarige Assenaar was tot een paar jaar geleden aandeelhouder en directeur van een voorloper van Cura XL, dat zich bezighoudt met begeleid wonen voor jongeren met problemen. De man gaf leiding aan zo’n veertig man personeel. De organisatie had ongeveer honderd cliënten.



Bankpas

Twee jaar geleden verkocht hij zijn aandelen aan Cura XL voor een bedrag van 750.000 euro. De zorgorganisatie betaalde vier ton in één keer, de rest zou in termijnen volgen. Maar dat gebeurde niet, legde de verdachte in de rechtszaal uit.



Hij ontdekte in mei 2016 dat hij met zijn eigen bankpas via internetbankieren nog geld van de rekening van Cura XL kon halen en boekte in totaal 95.000 euro over naar een rekening van zijn eigen bedrijf. Cura XL deed aangifte van diefstal en stapte ook naar de rechter om het geld terug te krijgen.



Het Openbaar Ministerie seponeerde de strafzaak, maar daar was de zorgorganisatie het niet mee eens. Zij stapte naar het gerechtshof en dat bepaalde dat het OM de Assenaar alsnog moest vervolgen.



'Ten einde raad'

De man bekende de diefstal in de rechtszaal, maar zei dat hij daarmee alleen "de zaak in beweging wilde krijgen". Hij verklaarde dat hij ten einde raad was omdat hij geen geld meer kreeg. Kan wel zijn, vond de officier van justitie, maar voor eigen rechter spelen mag ook niet. Wel hield ze bij haar strafeis rekening met de situatie van de man.



De civiele rechter heeft inmiddels bepaald dat de Assenaar het gestolen geld moet terugbetalen. Dat is inmiddels gebeurd, vertelde de man. Op de 350.000 euro die hij nog van Cura XL moet krijgen voor zijn aandelen, wacht hij nog steeds. "Ook daar lopen rechtszaken over."



Op 10 juli doet de rechtbank uitspraak.