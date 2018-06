Plan voor zonnepark Alteveer 30 hectare kleiner

HOOGEVEEN - Groen Leven past de plannen voor een groot zonnepark bij Alteveer naar beneden bij. In plaats van 85 hectare wil de projectontwikkelaar nu een park van 55 hectare aanleggen.

Vorig najaar wilde initiatiefnemer Richard Kimman nog een park van 60 hectare aanleggen op eigen grond naast de Trekgatenweg. Dit voorjaar sloten een paar boeren uit Alteveer zich bij hem aan en zou het park 85 hectare groot worden.Projectontwikkelaar Groen Leven komt nu daarop terug. Projectleider Johan ten Brinke: "We hebben een jaar lang aangemodderd. We hebben een plan gemaakt, dat ingetrokken en vervolgens een herzien plan gemaakt. Maar ook dat plan is niet in goede aarde gevallen. Eigenlijk krijgen we daar nog meer bezwaren tegen. Dus we zijn terug gegaan naar het oorspronkelijke plan en hebben dat substantieel verkleind. En we zijn bereid het gesprek daarover met de bewoners van Alteveer te voeren."De actiegroep 'Zonnepark Trekgatenweg Nee' weet nog niet wat het met de kleinere omvang van het in hun ogen nog altijd grote park aan moet. Woordvoerder Wessel Bakker: "Wij vinden het veel belangrijker dat we kunnen gaan praten over waar je het doet."Groen Leven probeert het dorp tot meer meegaandheid te bewegen door financiële participatie mogelijk te maken. Ook wil het praten over de wijze waarop het park landschappelijk wordt ingepast en aan het zicht kan worden onttrokken. De projectleider wil zelfs praten over de precieze locatie, ook al is dat meer een kwestie van schuiven op de nu beschikbare gronden.Johan ten Brinke hoopt dat het aangepaste plan in elk geval voor de politieke partijen in de gemeente voldoende aanleiding is het te accepteren. Van de bewoners van Alteveer verwacht hij minder: "We hebben hier vanaf het begin een houding gezien, en de bordjes illustreren dat, van wij willen dat park niet. Dus het is eigenlijk nooit tot een gesprek gekomen."Ten Brinke: "Er is nu sprake van 60 hectare intensief gebruikte landbouwgrond waar jaarlijks ontzettend veel gif over heen gaat. Als we daar een park van maken dan zal dat langzamerhand veranderen in een eldorado voor flora en fauna."