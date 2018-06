Deel dit artikel:











Emotionele Marije Joling stopt met schaatsen: Geen plaats meer voor mij Marije Joling stopt met schaatsen: Geen plaats meer voor mij (foto:RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Marije Joling uit Assen stopt met schaatsen. Met pijn in het hart. Vorig seizoen vond ze nog onderdak bij Team IKO van de gebroeders Ten Hove, maar dat seizoen liep uit op een grote teleurstelling. Joling miste de Spelen van Pyeongchang en kwam na het Olympisch Kwalificatie Toernooi niet meer in actie.

Geschreven door Karin Mulder

De 30-jarige 3.000 meter-specialist werd in 2012 in het gewest Drenthe opgepikt door oud-wereldkampioene Renate Groenewold. Ze reed in dat seizoen haar eerste wereldbekerwedstrijden. Hoogtepunten in haar carrière waren de bronzen medaille op het WK afstanden op de 3.000 meter in 2015. Op hetzelfde toernooi won ze zilver op de ploegenachtervolging. Ook won ze verschillende medailles bij wereldbekerwedstrijden. In 2017 werd ze nog Nederlands kampioene allround.



Later meer.