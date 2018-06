Deel dit artikel:











Tankstation Green Planet Pesse geschikt gemaakt voor duurzame 'truckbrandstof' Het tankstation bij Pesse (Archieffoto RTV Drenthe)

PESSE - De voorbereidingen van de bouw van een multifill-tankstation met groene brandstoffen bij Pesse zijn inmiddels in volle gang.

Het gaat om de uitbreiding van Green Planet van Edward Doorten. De ondernemer kreeg hiervoor zo'n twee miljoen euro aan subsidie van het Rijk.



Alle transportbrandstof

Green Planet wordt omgebouwd tot een zogenoemde arena met alle transportbrandstof . Het gaat dan om bijvoorbeeld waterstof, bio-LNG en duurzame HVO-diesel. Ook komt er een elektrische snellader voor vrachtwagens.



Vrachtwagens ombouwen

Het is hierbij wel van belang dat vrachtwagens omgebouwd worden. Zo gaat het bedrijf Holthausen in Hoogezand vrachtwagens op waterstof laten rijden. Dat bedrijf kreeg hiervoor vier miljoen euro subsidie. Volgens Doorten kunnen alle transporteurs straks bij hem terecht, welke brandstof ze ook kiezen.



Doorten heeft vijf jaar geleden zijn Green Planet bij Pesse geopend voor personenwagens. Inmiddels is hij druk met het maken van plannen voor de verbouw. Zijn nieuwe tankstation moet begin volgend jaar gereed zijn.