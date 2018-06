Deel dit artikel:











‘We moeten veel meer met 3D-printers in het onderwijs doen’ Een 3D-printer aan het werk (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen) De winnende medaille van OBS De Spil, gemaakt met een 3D-printer (foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

KLAZIENAVEEN - Ze zijn al jaren op de markt, maar binnen het onderwijs zouden we er veel meer mee moeten doen. Dat zei jurylid Arry Wegdam bij een wedstrijd voor scholieren, waarbij het er om ging om met een 3D-printer een zo mooi mogelijke medaille te printen.”3D-printers hebben echt de toekomst.”

Geschreven door Steven Stegen

Zenuwachtig zitten de leerlingen van een aantal basisscholen in Klazienaveen en omgeving te wachten op het oordeel van de jury. Ze hebben op school met een 3D-printer een medaille gemaakt en ingestuurd voor een wedstrijd.



De medaille van leerlingen van OBS De Spil valt bij de jury het meest in de smaak. De medaille wordt daardoor volgende maand ook echt uitgereikt aan deelnemers van de triathlon in Klazienaveen.



Jurylid Arry Wegdam werkt zelf bij een bedrijf dat de meest uiteenlopende dingen maakt met een 3D-printer. “Dit is iets dat echt heel groot gaat worden. Denk aan medische toepassingen als kunstknieën en kunstheupen. Maar het gaat ook heel veel betekenen voor logistiek en opslag. Je hoeft straks geen grote voorraden meer te hebben, je print wat je nodig hebt.”



Verstoffen

Natuurkundedocent Arnoud Langen van het Esdalcollege in Klazienaveen heeft als missie om de 3D-printer te promoten binnen het onderwijs. “Heel veel basisscholen hebben er eentje, maar helaas staan ze soms ook te verstoffen. Niet uit onwil, maar de leerkrachten moeten er ook iets mee hebben en er aan toe komen. Daar willen wij graag in meedenken. We moeten veel meer met 3D-printers in het onderwijs doen.”



Intussen zijn de leerlingen Bas en Carmen van OBS De Spil trots op hun winnende medaille. “Ik had wel een beetje verwacht dat we goed zouden scoren”, zegt Bas zelfverzekerd. Carmen: “Ik denk dat 3D printen nog veel meer zal worden toegepast. Misschien kun je er wel armen en benen mee printen."