'Geen bewijs dat man uit Meppel zijn eigen huis in brand stak'

ASSEN/MEPPEL - De rechtbank in Assen heeft een 35-jarige man uit Meppel vrijgesproken van het stichten van brand in zijn eigen huis. De brand brak uit in de vroege morgen van 28 maart vorig jaar en veroorzaakte veel schade.

Een buurvrouw ontdekte de brand in het huis aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan rond 5 uur ’s ochtends. Ze kon de bewoner en zijn hond niet vinden en belde 112. De man bleek net een rondje met de hond aan te het lopen te zijn. Hij kwam aanlopen toen de brandweer het vuur aan het blussen was en het viel meerdere mensen op dat hij roerloos bleef staan kijken.Een vriendin vertelde de politie korte tijd later dat de Meppeler haar had verteld dat hij het vuur zelf had aangestoken in een kast onder de trap. Hij zou gezegd hebben dat hij dan eindelijk een nieuw huisje met gas en elektriciteit zou krijgen. De man leefde al langere tijd zonder die voorzieningen."Die verklaring klopt niet, want ik wil helemaal geen gas en elektriciteit en dat wil ik ook niet. Ik ben zelfvoorzienend. Ik heb water en kook op hout", zei de man fel. Vooral aan het begin van de rechtszaak was hij erg boos en kwam hij verward over. Toen hij opstond en hard pratend voor de ogen van de rechters zijn T-shirt uittrok en niet wilde luisteren naar de voorzitter, liet zij een beveiliger komen. Daarna werd de man rustiger.Op welke manier de brand is aangestoken, is niet duidelijk geworden. Maar dat sprake is van brandstichting staat volgens de rechtbank vast: in een huis zonder gas en elektriciteit kan geen spontane brand ontstaan.Maar op de verklaring van de vriendin na, was er geen bewijs dat de Meppeler zelf de brandstichter was. "Het is een wat wonderlijke samenloop van omstandigheden. Maar wij hebben geen bewijs en niet de overtuiging dat u het gedaan heeft", aldus de voorzitter van de rechtbank. Ook de officier van justitie had vrijspraak gevraagd. De rechtbank deed binnen vijf minuten uitspraak in plaats van na twee weken.