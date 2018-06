Deel dit artikel:











Eén loket voor verdeling huurwoningen van alle Drentse woningcorporaties Een loket voor huurwoningen van woningcorporaties (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - De acht Drentse woningcorporaties en hun huurdersverenigingen hebben overeenstemming bereikt over een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem.

Woningzoekenden kunnen zich straks op één plek inschrijven en reageren op de beschikbare huurwoningen van alle acht Drentse woningcorporaties.



'Meer zoekruimte'

Directeur-bestuurder Nicole Peeters van Woonconcept namens de Drentse corporaties: "We brengen alle beschikbare woningen en woningzoekenden in Drenthe bij elkaar. Dat geeft meer zoekruimte, meer overzicht en bovenal duidelijkheid.”



Het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem is de opvolger van de site Drenthe Huurt, waar het woningaanbod van zeven Drentse woningcorporaties is te vinden.



Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem gaat naar verwachting rond de zomer van 2019 van start.