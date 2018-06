Gedeputeerde Bijl: We gaan voor alle koloniën op de werelderfgoedlijst

ASSEN - In het provinciehuis in Assen durven ze het niet te zeggen. Worden alle armenkoloniën in Drenthe, Overijssel en België werelderfgoed? Gedeputeerde Cees Bijl probeert het. Hij vertrekt morgen naar Bahrein.

Bahrein is de plek waar Unesco haar jaarvergadering houdt. 21 landen hebben zitting in het comité. Samen moeten ze besluiten welke van de 30 voorstellen uit de hele wereld de status van werelderfgoed krijgen. Eén daarvan zijn de Koloniën van Weldadigheid. De vrije koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord en het Belgische Wortel. En de onvrije koloniën Veenhuizen, Ommerschans en het Belgische Merksplas.Juist daar zit volgens adviesorgaan Icomos van Unesco het probleem. Icomos geeft advies over de aanvragen aan de leden van Unesco. Wat Icomos betreft komen alleen Frederiksoord en Wilhelminaoord op de officiële lijst. Daar staan bijvoorbeeld ook het Woudagemaal in Lemmer, de piramide's in Egypte en de Taj Mahal in India op.Gedeputeerde Cees Bijl stuurde namens alle betrokken partijen een protestbrief naar Icomos. Want eigenlijk behelst het voorstel dat alle koloniën werelderfgoed worden. Dus ook Willemsoord, Veenhuizen, Ommerschans en Wortel. En Icomos is gevoelig voor de kritiek uit Drenthe volgens Bijl. "Ten eerste is het een aanvraag voor een landschap. Dat hebben ze erkend. Er zitten ook feitelijk fouten in. Dorpen als Wilhelminaoord en Willemsoord worden door elkaar gehaald. Dat geven ze keurig toe. Maar ons verschil van mening over het geheel van alle dorpen, daar willen ze nog steeds niet aan."Bijl reisde naar Parijs om te lobbyen. En deze week naar Bahrein. Inmiddels is een delegatie van ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Bahrein. Net als ambtenaren van de provincie Drenthe en Vlaanderen. Bijl voegt zich morgen bij de delegatie.Donderdag en vrijdag zijn twee dagen waarop gesprekken worden gevoerd met landen die er toe doen binnen Unesco. "We worden vanuit het buitenland ook al gevraagd om extra informatie. We moeten één land vinden die straks de vinger opsteekt en aandacht vraagt voor ons nominatiedossier."Duidelijk is dus dat de vlag wel uit de meterkast gehaald kan worden, maar nog niet verder komt dan de schuur. Niets is zeker. Bijl: "Als het niet komt kan het beteken dat het nog niet helemaal rond is. Dan hebben we nog een jaar om een nieuw voorstel in te dienen." En als het voorstel van tafel gaat: "Wat ze ons nooit meer afnemen is dat er heel veel in gang is gezet de afgelopen jaren. Investeringen en restauraties. Wat dat betreft hebben we in ieder geval winst."