Verkreukelde vlinders verbazen natuurliefhebbers

Verkreukelde vlinders houden natuurliefhebbers, ook in Drenthe, deze week bezig. De Vlinderstichting kreeg honderden meldingen binnen over vlinders die met gehavende vleugels op de grond zitten. Het blijken vroege eikenpages te zijn.

De eikenpage is een vrij zeldzame dagvlinder die normaal gesproken pas vanaf juli vliegt. Hij leeft hoog in de bomen. Het grote aantal waarnemingen is zeker bijzonder aldus Kars Veling van de Vlinderstichting.Veling legt uit dat dit komt door de hoge temperatuur in het voorjaar. "De ontwikkeling van rups naar vlinder gaat sneller als het warm is. Daarom zien we ze nu al."Door de warmte ontwikkelt de vlinder zich sneller. Dit betekent dat de rups eerder in een pop verandert. "Minder dagen als rups betekent minder kans om opgegeten te worden," volgens Veling. Veel vlinders hebben dit jaar het gevaarlijkste stadium overleefd.De eikenpage heet zo omdat de rups van deze vlinder op bladknoppen van de eik leeft. Als het tijd is om te verpoppen, kruipt de rups naar beneden. Hij graaft zich in en verpopt in de grond. Een paar weken later komt de vlinder boven de grond.De verfomfaaide vlinders zijn vlinders die net uit hun pop komen en even tijd nodig hebben om hun vleugels op te pompen en te laten drogen. Zodra dit gelukt is, vliegen ze weg richting de boomtoppen van de eik waar ze hun soortgenoten opzoeken.Er is dus niets aan de hand en je kunt de vlinders het beste met rust laten. Zodra ze er klaar voor zijn, gaan ze ervandoor.In het zuidwesten van Drenthe, bijvoorbeeld in het Dwingelderveld, heb je de meeste kans om eikenpages te zien. Een tip van Veling: "Neem je tijd, ga ervoor zitten met een stoel en je verrekijker, dan zul je ze zeker zien." Waarnemingen kun je doorgeven via waarneming.nl