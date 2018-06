Deel dit artikel:











Retropop volgend jaar toch in juni Retropop ook volgend jaar in juni (foto: Kim Stellingwerf)

EMMEN - Retropop wordt volgend jaar toch gewoon in juni gehouden. De organisatie was eerst van plan het muziekfestival in juli te organiseren, omdat dat beter zou aansluiten bij de tourschema's van artiesten.





"Retropop zou dan op zoek moeten naar andere leveranciers. De huidige leveranciers van het festival hebben in juli al andere afspraken. En dat willen we niet", aldus Lubbers.



Retropop wordt in 2019 op 8 en 9 juni gehouden, tijdens het pinksterweekend.



Lees ook: Retropop volgend jaar in juli Maar volgens organisator Johan Lubbers blijkt een verschuiving naar juli praktische problemen op te leveren."Retropop zou dan op zoek moeten naar andere leveranciers. De huidige leveranciers van het festival hebben in juli al andere afspraken. En dat willen we niet", aldus Lubbers.Retropop wordt in 2019 op 8 en 9 juni gehouden, tijdens het pinksterweekend.